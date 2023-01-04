Мадридский "Реал" в Кубке Испании минимально победил "Касереньо".

Во вторник, 3 января, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Испании по футболу, в котором мадридский "Реал" минимально обыграл "Касереньо".

Хозяева поля навязали неплохую борьбу мадридскому гранду, "Реал" лишь в конце матча смог забить гол и выиграть матч.

Гол в составе "сливочных" на 69-й минуте забил бразильский вингер Родриго.

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Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе на матч Кубка Испании и стал одним из лучших игроков этого противостояния. На счету Лунина один сейв и один удачный выход из ворот, который завершился перехватом навесной передачи.

Портал SofaScore оценил работу украинца в 7,2 балла. В составе "сливочных" такой же балл получил капитан Начо Эрнандес, оценку больше получил только Дани Себальос (7,6).

"Касереньо" - "Реал" - 0:1

Гол: Родриго, 69

Обзор матча:

Украинский голкипер Андрей Лунин прокомментировал свою игру в матче Кубка Испании. По словам вратаря, он доволен, что ему удалось сохранить ворота сухими.

"Мы знали, какая игра и какое поле нас ждет. Была хорошая атмосфера, а соперник оказался сильным. В конце концов этот день стал хорошим для нас, и это важно.

Лично я доволен игрой на ноль, но это работа всей команды. Самое главное - это победа. Тренер хорошо справляется с подготовкой, у нас хорошие тренировки, почти у каждого своя программа. С нетерпением ждем матчи во всех соревнованиях", - приводит слова Лунина Defensa Central.

Добавим, что в текущем сезоне 23-летний Лунин провел семь матчей за мадридский "Реал", в которых пропустил четыре гола.

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