Президент "Реала" готов предложить звездному португальцу должность в мадридском клубе.

Именитый нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию спустя четыре месяца после перехода в "Аль-Наср".

По информации издания El Nacional, у звездного футболиста возникли трудности в адаптации к новой стране и культуре. Также португальцу мешает языковой барьер.

Источник утверждает, что Роналду хочет вернуться в мадридский "Реал", где провел девять лет. Именно в Мадриде Криштиану чувствовал себя наиболее комфортно и счастливо, и он по-прежнему тоскует по городу, после отъезда из которого начал об этом сожалеть.

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Сообщается, что Флорентино Перес готов предложить Криштиану Роналду вернуться в клуб, но уже в новом статусе. Португалец может стать послом клуба или получить должность в спортивном руководстве команды.

Напомним, Криштиану Роналду выступал за мадридский "Реал" с 2009 по 2018 год. За этот период португальский нападающий сыграл в футболке "сливочных" 438 матчей, забил 450 голов и отдал 131 голевую передачи.

С мадридским клубом Роналду дважды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, два раза становился обладателем Суперкубка УЕФА и трижды побеждал на Клубном чемпионате мира.

Примечательно, что последний свой матч за "Реал" Криштиану Роналду провел в Киеве, в финале Лиги чемпионов-2018 против "Ливерпуля" (3:1).

За "Аль-Наср" Роналду играет с января 2023 года. В составе саудовского клуба португалец сыграл 15 матчей, забил 12 голов и отдал две результативных передачи.

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