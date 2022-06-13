Форвард сборной Швейцарии забил самый быстрый гол в истории Лиги наций.

В воскресенье, 12 июня, были сыграны ряд поединков в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024.

Самым неожиданным результатом игрового дня стала победа Швейцарии над сборной Португалии в группе 2 элитного дивизиона Лиги наций.

Счет был открыт в начале первого тайма. На 57-й секунде отличился швейцарский нападающий Харис Сеферович, ему ассистировал Сильван Видмер. Этот гол стал самым быстрым в истории Лиги наций. Об этом сообщает УЕФА в Твиттере.

В другом матче этой группы сборная Испании принимала национальную команду Чехии. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Лига наций. Дивизион А

Группа 2

Испания - Чехия - 2:0

Голы: Солер, 24, Сарабия, 75

Испания: Симон, Иньиго Мартинес, Гарсия, Алонсо (Жорди Альба, 78), Карвахаль, Коке (Бускетс, 78), Эрнандес, Солер (Гави, 60), Ольмо, Мората (Торрес, 59), Асенсио (Сарабия, 72)

Чехия: Мандоус, Зима, Емелка, Брабец, Цоуфал, Зелены (Калвах, 79), Пешек, Садилек (Крал, 30), Черны (Хложек, 59), Соучек, Кухта (Юречка, 59)

Предупреждения: Карвахаль, 78

Обзор матча:

Швейцария - Португалия - 1:0

Гол: Сеферович, 1

Швейцария: Омлин, Видмер (Штеффен, 47), Эльведи, Аканджи, Родригес (Эбишер, 79), Фройлер, Джака, Соу, Шакири (Окафор, 21), Эмболо (Цубер, 65), Сеферович

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Нуну Мендеш, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш (Матеус Нунес, 74), Витинья (Бернарду Силва, 63), Данилу Перрейра, Отавиу (Гонсалу Гедеш, 46), Рубен Невеш (Орта, 82), Андре Силва, Леау (Диогу Жота, 62)

Предупреждения: Видмер, 34, Омлин, 80 – Данилу Перрейра, 13, Жоау Канселу, 59

Обзор матча:

Положение команд в группе 2: Испания (8), Португалия (7), Чехия (4), Швейцария (3).

Лига наций. Дивизион B

Группа 4

Норвегия – Швеция – 3:2

Голы: Холанд, 10, 54 (пен), Сорлот, 77 – Форсберг, 62, Дьокереш, 90+5

Обзор матча:

Словения – Сербия – 2:2

Голы: Гнезда, 48, Шешко, 53 – Живкович, 8, Митрович, 35

Положение команд в группе 4: Норвегия (10), Сербия (7), Швеция (3), Словения (2).

Лига наций. Дивизион C

Группа 2

Северная Ирландия – Кипр – 2:2

Голы: Макнейр, 71, Эванс, 90+4 – Какулис, 32, 51

Греция – Косово – 2:0

Голы: Якумакис, 71, Манталос, 90+9

Положение команд в группе 2: Греция (12), Косово (6), Северная Ирландия (2), Кипр (2).

Грузия – Болгария – 0:0

Северная Македония – Гибралтар – 4:0

Голы: Барди, 4, Миовски, 14, 16, Чурлинов, 31

Положение команд в группе 4: Грузия (10), Северная Македония (7), Болгария (3), Гибралтар (1).

Лига наций. Дивизион D

Группа 2

Мальта – Сан-Марино – 1:0

Гол: Мускат, 50

Положение команд в группе 2: Эстония (6), Мальта (6), Сан-Марино (0).

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала национальная команда Португалии.

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