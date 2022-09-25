Португалия вышла на первое место в группе 2 дивизиона А Лиги наций.

В субботу, 24 сентября, были сыграны два матча пятого тура Лиги наций УЕФА в дивизионе А.

Сборная Чехии на своем поле принимала Португалию и потерпела фиаско со счетом 0:4.

В первом тайме португальская команда отправила в ворота соперника два гола: сначала забил Далот, а затем свой момент реализовал Фернандеш. В компенсированное время Чехия могла сократить отставание, но Шик не реализовал пенальти.

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В начале второго тайма Далот подготовил удар с левой из-за штрафной, закрутив мяч под штангу. Вацлик в прыжке не дотянулся до мяча, Далот оформил дубль. На 82-й минуте после подачи от угла поля Роналду из борьбы сделал скидку во вратарскую, и Диогу Жота без помех пробил головой в открытый угол ворот, сделав счет 4:0.

Чехия - Португалия - 0:4

Голы: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82

Чехия: Вацлик, Зима, Брабец (Кудела, 22), Эмелка, Цоуфал, Соучек (Кухта, 77), Крал, Зелени (Влканова, 64), Барак (Шевчик, 63), Шик, Гложек (Черны, 64)

Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Данилу (Мариу, 84), Руи, Карвалью (Пальинья, 77), Фернандеш (Нунеш, 77), Невеш, Б. Силва (Орта, 67), Роналду, Леау (Жота, 67)

Обзор матча:

В другом матче этой группы сборная Испании сенсационно в родных стенах проиграла Швейцарии.

Первыми во встрече открыли счет гости. На 21-й минуте отличился защитник Мануэль Аканджи после передачи Рубена Варгаса. На 55-й минуте Испания сумела сравнять счет благодаря усилиям крайнего защитника Жорди Альбы, ассистировал ему Марко Асенсио. На 58-й минуте Швейцария снова вышла вперед - на этот раз благодаря голу Эмболо, поразившего ворота Унаи Симона.

Испания - Швейцария - 1:2

Голы: Альба, 55 - Аканджи, 21, Эмболо, 58

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта (Солер, 87), Пау Торрес, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Педри (Льоренте, 70), Гави, Сарабия (Уильямс, 63), Асенсио (Иглесиас, 63), Ферран Торрес (Пино, 63)

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Штеффен, 46), Шакири (Ндойе, 68), Джака, Фройлер, Соу (Закария, 68), Варгас (Эбишер, 79), Эмболо (Сеферович, 87)

Предупреждение: Аканджи

Обзор матча:

После пяти туров в группе 2 дивизиона А первое место занимает сборная Португалии с 10 баллами в активе. На второй строчке идет Испания с 8 очками. Третья строчка за Швейцарией - 6 очков и последняя - Чехия с 4 баллами.

В заключительном туре сборная Португалии примет на своем поле Испанию, а Чехия отправится в гости к Швейцарии.

Результаты всех матчей Лиги наций за 24 сентября

Дивизион В

Армения - Украина - 0:5

Словения - Норвегия - 2:1

Израиль - Албания - 2:1

Сербия - Швеция - 4:1

Шотландия - Ирландия - 2:1

Дивизион С

Северная Ирландия - Косово - 2:1

Кипр - Греция - 1:0

Матчи заключительного тура группового турнира Лиги наций будут сыграны с 25 по 27 сентября.

Напомним, в последнем туре Лиги наций сборная Украины сыграет против Шотландии. Это будет матч за первое место в группе 1. Игра запланирована на 27 сентября.

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