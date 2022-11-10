В Сенегале рассчитывают, что Садио Мане сможет сыграть на мировом первенстве.

Во вторник, 8 ноября, в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" играла против "Вердера". Этот поединок неудачно сложился для главной звезды сборной Сенегала Садио Мане, который получил повреждение.

Как стало известно после игры, Мане получил травму подколенного сухожилия и, по предварительным данным, выбыл на месяц. Следовательно, звезда "Баварии" не сможет сыграть на ЧМ-2022.

Генеральный секретарь ФИФА от Сенегала Фатьма Самура в интервью для Europe 1 прокомментировала повреждение главного лидера сенегальцев.

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"Травма Мане - это очень печальная новость. Мы собираемся использовать шаманов, чтобы помочь ему. Эффективны ли они? Я не знаю точно, действительно ли они помогут, но мы все равно собираемся это сделать.

Нам остается надеяться только на чудеса. Он должен быть там. Садио, ты должен быть там 21 ноября!", - сказала Самура.

Добавим, что болельщики сборной Сенегала создали петицию с требованием перенести проведение ЧМ-2022 в связи с травмой Садио Мане.

"Лучший игрок Африки Садио Мане получил травму, поэтому мы должны отложить чемпионат мира ради него!", - говорится в заявлении авторов петиции на Change.org.

СМИ также сообщают, что несмотря на травму, Садио Мане все равно будет включен в заявку Сенегала на ЧМ-2022. Главный тренер сборной Алиу Сиссе объявит состав команды на турнир 11 ноября.

Сборная Сенегала на чемпионате мира-2022 сыграет в группе с Катаром, Нидерландами и Эквадором. Первый матч сенегальцы проведут 21 ноября против национальной команды Нидерландов.

Напомним, Мане занял второе место в голосовании за "Золотой мяч-2022", уступив лишь Кариму Бензема. В 2022 году Садио Мане помог Сенегалу выиграть Кубок Африки, а также сыграл ключевую роль в матче против Египта в финале плей-офф за путевку в финальную часть ЧМ-2022.

В активе Мане 92 матча и 33 гола за свою национальную сборную Сенегала.

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