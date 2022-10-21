"Астон Вилла" объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Стивеном Джеррардом.
"Мы хотим сказать спасибо Стивену за его тяжелый труд и преданность делу и пожелать ему успехов в будущем", - написано в официальном заявлении клуба.
В последнем матче во главе с Джеррардом "Астон Вилла" на выезде уступила "Фулхэму" (0:3). После 11 туров АПЛ бирмингемцы занимают 17-е место в турнирной таблице с 9 очками в активе.
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В прессе ранее были слухи, что заменить Джеррарда на посту тренера "Астон Виллы" может Маурисио Почеттино, который тренировал ПСЖ в прошлом сезоне.
Добавим, что Джеррард был назначен тренером бирмингемского клуба 11 ноября 2021 года.
Стивен Джеррард: карьера
- С 8 лет воспитывался в академии "Ливерпуля". В 1998 году дебютировал в основном составе команды.
- В составе "Ливерпуля" сыграл более 700 матчей, в которых забил почти две сотни голов.
- С "Ливерпулем" выигрывал дважды Кубок Анлии, трижды Кубок лиги, дважды Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и дважды Суперкубок УЕФА.
- В 2015 году покинул "Ливерпуль", проведя сезон в американском "Лос-Анджелес Гэлакси".
- С 2017 по 2018 год Джеррард работал тренером с командой "Ливерпуля" в возрасте до 19 лет.
- В 2018-м он возглавил "Рейнджерс" и стал с командой чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21.