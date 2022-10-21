Стивен Джеррард не протянул даже год на посту коуча "Астон Виллы".

"Астон Вилла" объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Стивеном Джеррардом.

"Мы хотим сказать спасибо Стивену за его тяжелый труд и преданность делу и пожелать ему успехов в будущем", - написано в официальном заявлении клуба.

В последнем матче во главе с Джеррардом "Астон Вилла" на выезде уступила "Фулхэму" (0:3). После 11 туров АПЛ бирмингемцы занимают 17-е место в турнирной таблице с 9 очками в активе.

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В прессе ранее были слухи, что заменить Джеррарда на посту тренера "Астон Виллы" может Маурисио Почеттино, который тренировал ПСЖ в прошлом сезоне.

Добавим, что Джеррард был назначен тренером бирмингемского клуба 11 ноября 2021 года.

Стивен Джеррард: карьера