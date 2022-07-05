Аргентинский специалист Маурисио Почеттино был уволен с должности главного тренера ПСЖ.
Об этом французский клуб объявил на своем официальном сайте.
"Клуб благодарит Маурисио Почеттино и его тренерский штаб за работу и желает им всего наилучшего в будущем", - написала пресс-служба ПСЖ.
По информации французских СМИ, за досрочное расторжение контракта ПСЖ должен будет заплатить Почеттино и его тренерскому штабу компенсацию, размер которой в общей сложности составит 15 миллионов евро.
Новым наставником ПСЖ назначен бывший главный тренер "Ниццы" Кристоф Галтье. Французский специалист уже подписал контракт с ПСЖ.
Во вторник, 5 июля, Галтье был официально представлен в качестве нового главного тренера.
Вместе с Галтье на церемонии подписания контракта присутствовал спортивный директор клуба Луис Кампос. Именно он хотел видеть специалиста на посту главного тренера.
Напомним, ПСЖ по итогам прошлого сезона в очередной раз стал чемпионом Франции по футболу. В Лиге чемпионов французский клуб вылетел в 1/8 финала от мадридского Реала.
Маурисио Почеттино: тренерская карьера
- Почеттино возглавил ПСЖ в январе 2021 года. Под руководством аргентинского тренера парижане провели 84 матча, стали обладателями Кубка и Суперкубка Франции по футболу, а также завоевали исторический 10-й титул чемпиона Лиги 1.
- Аргентинец также тренировал "Эспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014) и "Тоттенхэм" (2014-2019).
- "Тоттенхэм" под руководством Почеттино занимал второе и дважды третье место в АПЛ, а также впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году, уступив там "Ливерпулю".
- Он был уволен из "Тоттенхэма" в ноябре 2019 года после череды неудачных результатов.