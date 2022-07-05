Маурисио Почеттино будет искать новую работу.

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино был уволен с должности главного тренера ПСЖ.

Об этом французский клуб объявил на своем официальном сайте.

"Клуб благодарит Маурисио Почеттино и его тренерский штаб за работу и желает им всего наилучшего в будущем", - написала пресс-служба ПСЖ.

По информации французских СМИ, за досрочное расторжение контракта ПСЖ должен будет заплатить Почеттино и его тренерскому штабу компенсацию, размер которой в общей сложности составит 15 миллионов евро.

Новым наставником ПСЖ назначен бывший главный тренер "Ниццы" Кристоф Галтье. Французский специалист уже подписал контракт с ПСЖ.

Во вторник, 5 июля, Галтье был официально представлен в качестве нового главного тренера.

Вместе с Галтье на церемонии подписания контракта присутствовал спортивный директор клуба Луис Кампос. Именно он хотел видеть специалиста на посту главного тренера.

Напомним, ПСЖ по итогам прошлого сезона в очередной раз стал чемпионом Франции по футболу. В Лиге чемпионов французский клуб вылетел в 1/8 финала от мадридского Реала.

Маурисио Почеттино: тренерская карьера