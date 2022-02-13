Подопечные Диего Симеоне пропустили уже 33 гола в текущем сезоне чемпионата Испании.

В субботу, 12 февраля, в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" играл против "Хетафе". Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 4:3.

Автором победного мяча на 89-й минуте стал Марио Эрмосо. В активе Анхеля Корреа дубль, еще один мяч забил Матеус.

Стоит отметить, что на 9-й минуте нападающий "матрасников" Луис Суарес не смог реализовать 11-метровый удар.

Вдобавок мадридцы доигрывали встречу вдесятером: на 58-й минуте красную карточку заработал защитник Фелипе.

У "Хетафе" дублем отметился Энес Унал, дважды поразив ворота "Атлетико" с пенальти. Еще один гол забил Борха Майораль.

"Атлетико" - "Хетафе" - 4:3

Голы: Корреа, 19, 45+4, Кунья, 27, Эрмосо, 89 - Майорал, 30, Унал, 37, 42

"Атлетико": Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лемар, Коке, Кондогбиа (де Пауль, 74), Льоренте, Корреа (Врсалько, 74), Суарес (Эрмосо, 60), Матеус Кунья (Жоау Феликс, 74)

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович (Мата, 76), Джене, Куэнка, Янкто (Сильва, 81), Максимович, Арамбарри, Оскар Родригес (Вильяр, 81), Унал (Йокушлу, 55), Майораль

Предупреждения: Савич, Лекомт, Джене, Максимович, Арамбарри, Коке, Суарес

Удаление: Фелипе

Обзор матча:

Стоит отметить, что для "Атлетико" пропущенные голы в этой встрече стали историческими. Теперь на их счету 33 пропущенных мяча в этом сезоне Ла Лиги.

Как сообщает Squawka, это наихудший показатель в эпоху работы Диего Симеоне (с 2011 года). Ранее больше всего "матрасники" пропускали в сезоне-2012/12 - 31 пропущенный гол.

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