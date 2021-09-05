Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отпустил семерых игроков в расположение клубов после матча квалификации ЧМ-2022 против Франции.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Сборную покинули Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.
Днем ранее, еще до матча с Францией, сборную покинул Игорь Харатин, у которого возникли проблемы с желудком.
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В то же время в сборную вызваны игроки из резервного списка: Ефим Конопля из "Шахтера", а также Сергей Булеца и Владислав Кочергин из "Зари".
Сборная Украины вылетит в Чехию 6 сентября.
Сборная Украины: матчи в сентябре
- Сборная Украины провела свои первые игры под руководством Александра Петракова.
- В квалификации на чемпионат мира украинцы сыграли вничью с Казахстаном (2:2), а затем поделили очки с Францией (1:1).
- 8 сентября "желто-синие" проведут контрольный матч с Чехией.