Украинская сборная проведет контрольную игру 8 сентября.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отпустил семерых игроков в расположение клубов после матча квалификации ЧМ-2022 против Франции.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Сборную покинули Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.

Днем ранее, еще до матча с Францией, сборную покинул Игорь Харатин, у которого возникли проблемы с желудком.

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В то же время в сборную вызваны игроки из резервного списка: Ефим Конопля из "Шахтера", а также Сергей Булеца и Владислав Кочергин из "Зари".

Сборная Украины вылетит в Чехию 6 сентября.

Сборная Украины: матчи в сентябре

Сборная Украины провела свои первые игры под руководством Александра Петракова.

В квалификации на чемпионат мира украинцы сыграли вничью с Казахстаном (2:2), а затем поделили очки с Францией (1:1).

8 сентября "желто-синие" проведут контрольный матч с Чехией.

Автор: Антон Дударь