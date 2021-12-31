Георгий Бущан стал кумом для Егора Голуба.

Тренер украинского боксера Дениса Беринчика Егор Голуб сообщил, что вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан стал крестным отцом его ребенка.

Егор сделал пост в Instagram.

"Дорогой мой Георгий Бущан, мы доверили тебе одно из двух наших сокровищ. Держи крепко, не отпускай. Ты и Ольга Бундак (крестная мама ребенка - прим.ред.) - настоящие, проверенные временем. Поэтому наш выбор - это вы", - написал Голуб в соцсети.

"Постараюсь не подвести ваше доверие и всеми любимого Мишку поддерживать во всем к чему прикоснуться", - прокомментировал событие 27-летний Бущан.

Напомним, что Бущан осенью подписал долгосрочный контракт с "Динамо".

Ранее защитник "Шахтера" Николай Матвиенко стал крестным отцом для дочери Александра Зинченко.

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