Николай Матвиенко стал крестным трехмесячной Евы / фото instagram.com/zinchenko_96

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко стал крестным отцом для дочери игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Об этом футболисты сборной Украины рассказали на своих страницах в Instagram.

Трехмесячную Еву крестили в Киеве.

Крестной мамой стала супруга еще одного футболиста сборной Украины Романа Яремчука Кристина.

"В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям, что доверили свою доченьку", - написал Матвиенко на своей странице.

"Крещение нашего маленького чуда. Наша семья пополнилась любимыми кумовьями", - написала супруга Зинченко Влада Седан.

фото instagram.com/zinchenko_96
фото instagram.com/zinchenko_96
фото instagram.com/koliamatvienko

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Автор: Антон Дударь