Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко стал крестным отцом для дочери игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
Об этом футболисты сборной Украины рассказали на своих страницах в Instagram.
Трехмесячную Еву крестили в Киеве.
Крестной мамой стала супруга еще одного футболиста сборной Украины Романа Яремчука Кристина.
"В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям, что доверили свою доченьку", - написал Матвиенко на своей странице.
"Крещение нашего маленького чуда. Наша семья пополнилась любимыми кумовьями", - написала супруга Зинченко Влада Седан.
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Зинченко и Седан: как создавалась семья
- О романе Александра Зинченко и телеведущей Влады Седан стало известно в июне 2019-го, когда футболист поцеловал любимую в прямом эфире.
- Зинченко сделал предложение Седан на стадионе, а свадебную церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
- Торжественное событие прошло в Киеве 24 августа 2020 года, о чем сообщила сама невеста.
- Позже Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип.
- 1 августа Зинченко и Седан стали родителями - у них родилась дочь. Девочку назвали Ева.