Николай Матвиенко стал крестным отцом для дочери Александра Зинченко.

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко стал крестным отцом для дочери игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Об этом футболисты сборной Украины рассказали на своих страницах в Instagram.

Трехмесячную Еву крестили в Киеве.

Крестной мамой стала супруга еще одного футболиста сборной Украины Романа Яремчука Кристина.

"В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям, что доверили свою доченьку", - написал Матвиенко на своей странице.

"Крещение нашего маленького чуда. Наша семья пополнилась любимыми кумовьями", - написала супруга Зинченко Влада Седан.

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Автор: Антон Дударь