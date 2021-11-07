Бразилец сыграл пять минут против "Колоса" в 14-м туре УПЛ.

Бразильский нападающий Дентиньо подтвердил информацию о том, что матч 14-го тура украинской Премьер лиги против "Колоса" стал для него последним в футболке "Шахтера".

После матча "Колос" - "Шахтер" в СМИ появилась информация, что "горняки" приняли решение не продлевать соглашение с Дентиньо. Его действующий контракт истекает 8 ноября.

Позже 32-летний бразилец подтвердил эту информацию в комментарии изданию footboom.com.

"Да, это правда, мой период в "Шахтере" подошел к концу.

Сегодня я сыграл свою последнюю игру в футболке донецкого клуба", – сказал Дентиньо.

Читайте такжеТоповое усиление: Динамо хочет подписать игрока одного из самых титулованных клубов мираНапомним, в 14-м туре УПЛ "Шахтер" уверенно победил "Колос" со счетом 3:1 и вышел на первое место в турнирной таблице первенства Украины.

Дентиньо: карьера в "Шахтере"

Дентиньо перешел в донецкий "Шахтер" летом 2011 года. "Горняки" за 7,5 миллиона евро купили его у "Коринтианса".

За донецкий клуб бразильский форвард сыграл в общей сложности 198 матчей, отличившись 29 забитыми голами и 16 результативными передачами.

В 2013 году Дентиньо уходил в аренду в турецкий "Бешикташ".

Дентиньо с "Шахтером" семь раз выигрывал "золото" чемпионата Украины, шесть раз становился обладателем Кубка Украины и дважды выиграл Суперкубок Украины.

Автор: Владимир Медяник