В 14-м туре не было зафиксировано ни одной ничьи.

С 5 по 7 ноября были сыграны поединки 14-го тура украинской Премьер лиги. Представляем вашему вниманию результаты всех матчей.

Главной сенсацией 14-го тура УПЛ стала победа "Ворсклы" над киевским "Динамо". Наиболее результативным и захватывающим выдался поединок в Одессе, в котором "Черноморец" и "Рух" на двоих наколотили семь мячей.

Среди прочих результатов, отметим также первую за долгое время победу "Мариуполя", который выиграл у "Миная", а также триумф "Шахтера" в игре против "Колоса", благодаря которому "горняки" вышли на первое место в турнирной таблице.

Результаты матчей

"Александрия" - "Металлист 1925" - 2:0

Голы: Кирюханцев, 32, Дубра, 74

"Минай" - "Мариуполь" - 0:2

Голы: Кащук, 45, 81

"Динамо" - "Ворскла" - 1:2

Голы: Витиньо, 90+5 - Рангел, 34, Тилль, 74 (с пенальти)

"Черноморец" - "Рух" - 4:3

Голы: Ванат, 30, Авагимян, 38, Цитаишвили, 57, Тлумак, 83 - Мартынюк, 67, Федорчук, 71, 79

"Ингулец" - "Днепр-1" - 0:1

Гол: Довбик, 26

"Заря" – "Верес" - 3:0

Голы: Шахаб (47, 49, 83)

"Колос" - "Шахтер" - 1:3

Голы: Ильин, 41 - Матвиенко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72

"Львов" - "Десна" - 0:2

Голы: Калитвинцев 51, Завийский, 82

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Виктор Цыганков. На его счету 9 голов.

Автор: Владимир Медяник