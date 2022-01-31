Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе, похоже, определился с будущим клубом окончательно.
Авторитетное издание Bild сообщает, что знаменитый французский футболист летом 2022 года перейдет в мадридский "Реал". Стороны согласовали условия контракта.
Источник отмечает, что президент испанского гранда Флорентино Перес сумел убедить 23-летнего француза перейти в его команду.
Мбаппе наотрез отказался продлевать свой контракт с ПСЖ. Летом футболист перейдет в "Реал" совершенно бесплатно, ведь его контракт с парижанами истекает в июне 2022 года.
Сообщается, что Мбаппе будет получать в Испании умопомрачительные деньги. Зарплата звездного нападающего в год составит 50 млн евро. Это делает Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Официально о переходе Мбаппе в "Реал" должно стать известно после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, на этой стадии ПСЖ сыграет как раз с мадридским "Реалом".
В текущем сезоне на счету Мбаппе 28 матчей во всех турнирах, 19 забитых голов и 13 ассистов.
Читайте такжеНедовольны его игрой: европейский клуб выставил на продажу игрока сборной Украины - СМИПортал Transfermarkt считает именно Мбаппе самым дорогим футболистом планеты. Его цена составляет 160 млн евро.
Килиан Мбаппе: карьера
- Мбаппе является воспитанником футбольного клуба "Монако". Дебютировал за "монегасков" Мбаппе в 2015 году. Сыграл за "Монако" 60 матчей и забил 27 голов и отдал 16 голов.
- В 2017 году Мбаппе перешел в ПСЖ. Сумма трансфера в итоги составила 180 миллионов евро.
- В составе парижан французский нападающий сыграл 199 матчей во всех турнирах и отличился 151 забитым голом и 77 результативными передачами.
- За национальную сборную Франции Мбаппе сыграл 53 матча и забил 24 гола.