Килиан Мбаппе и "Реал" согласовали условия контракта.

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе, похоже, определился с будущим клубом окончательно.

Авторитетное издание Bild сообщает, что знаменитый французский футболист летом 2022 года перейдет в мадридский "Реал". Стороны согласовали условия контракта.

Источник отмечает, что президент испанского гранда Флорентино Перес сумел убедить 23-летнего француза перейти в его команду.

Мбаппе наотрез отказался продлевать свой контракт с ПСЖ. Летом футболист перейдет в "Реал" совершенно бесплатно, ведь его контракт с парижанами истекает в июне 2022 года.

Сообщается, что Мбаппе будет получать в Испании умопомрачительные деньги. Зарплата звездного нападающего в год составит 50 млн евро. Это делает Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Официально о переходе Мбаппе в "Реал" должно стать известно после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, на этой стадии ПСЖ сыграет как раз с мадридским "Реалом".

В текущем сезоне на счету Мбаппе 28 матчей во всех турнирах, 19 забитых голов и 13 ассистов.

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Килиан Мбаппе: карьера