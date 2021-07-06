Украинские футболисты завоевали путевку в честной спортивной борьбе.

Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на первенство мира, которое в конце августа 2021 года пройдет в Москве.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Tribuna.com.

УАФ и Ассоциация пляжного футбола Украины запретили нашей команде участвовать в этих соревнованиях.

Украинская команда героически завоевала путевку на мундиаль, заняв второе место в европейском отборе.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21-го по 29 августа. На турнире будут выступать 16 команд. Жеребьевка финальной стадии запланирована на 8 июля в швейцарском Цюрихе.

Квалификация Украины на ЧМ по пляжному футболу: главное

На групповом этапе украинцы победили Турцию (7:5), разгромили Казахстан (6:1), а также с минимальным счетом уступили Португалии (0:1).

В 1/4 финала украинцы встречались со Швейцарией и победили ее со счетом 6:5. Именно выход в полуфинал стал гарантией получения путевки на чемпионат мира.

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Автор: Артем Будрин