В драматическом поединке "желто-синие" одержали победу.

Сейчас в Португалии проходит отбор на чемпионат мира по пляжному футболу. Команды, попавшие в полуфинал европейской квалификации, автоматически получили путевку на мундиаль.

Сборная Украины в 1/4 финала встречалась со Швейцарией. "Желто-синие" приложили все усилия, чтобы попасть в полуфинал турнира и квалифицироваться на мировое первенство.

Стоит отметить, что хет-трик на свой счет записал Юрий Щерица, которому даже удалось забить в падении через себя. В целом матч получился невероятно результативным на голы и закончился минимальной победой украинцев.

Отборочный турнир ЧМ-2021. 1/4 финала

Швейцария - Украина - 5:6

Голы: Борер, 5, Станкович, 10, 26, Годелья, 24, Кесслер, 33 - Заворотный, 3, Щерица, 4, 18, 28, Войтенко, 9, 19

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий

Соперником сборной Украины в 1/2 финала станет победитель пары Португалия - Азербайджан. Но этот матч не будет давить своей ответственностью, поскольку путевка на мундиаль уже гарантирована. Сборная Украины вышла на чемпионат мира в 4-й раз в своей истории. До этого национальная команда играла на ЧМ в 2005, 2011 и 2013 годах.

Квалификация Украины на ЧМ по пляжному футболу: главное

На групповом этапе украинцы победили Турцию (7:5), разгромили Казахстан (6:1), а также с минимальным счетом уступили Португалии (0:1).

Чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

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Автор: Артем Будрин