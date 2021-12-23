Украинская команда финишировала в топ-25 по итогам 2021 года.

Сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА по итогам 2021 года.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Украинская сборная завершила этот год на 25-й позиции. Возглавляет рейтинг ФИФА Бельгия, вторая - Бразилия, третья - Франция.

Если принимать во внимание только европейские сборные, то "желто-синие" занимают 15-ю строчку. Такие команды как Польша, Австрия, Чехия, Россия и Турция оказались в рейтинге ниже, чем Украина.

Соперник Украины в Лиге наций и плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия расположилась на 38-й строчке. Будущие оппоненты Украины в группе Лиги наций, Ирландия и Армения, занимают 47-е и 92-е место соответственно.

Топ-10 рейтинга:

Сборная Украины: результаты в 2021 году