Сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА по итогам 2021 года.
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Украинская сборная завершила этот год на 25-й позиции. Возглавляет рейтинг ФИФА Бельгия, вторая - Бразилия, третья - Франция.
Если принимать во внимание только европейские сборные, то "желто-синие" занимают 15-ю строчку. Такие команды как Польша, Австрия, Чехия, Россия и Турция оказались в рейтинге ниже, чем Украина.
Соперник Украины в Лиге наций и плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия расположилась на 38-й строчке. Будущие оппоненты Украины в группе Лиги наций, Ирландия и Армения, занимают 47-е и 92-е место соответственно.
Топ-10 рейтинга:
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Сборная Украины: результаты в 2021 году
- "Желто-синие" стали четвертьфиналистами на Евро-2020, войдя в восьмерку лучших команд континента.
- В отборочной группе к ЧМ-2022 Украина заняла второе место и теперь сыграет против Шотландии в марте 2022 года в стыковых матчах.