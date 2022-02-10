"Желто-синие" не сыграли ни одного матча в новом году, но опустились на две ступеньки вниз.

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала первый рейтинг национальных сборных 2022 года. Украинская команда потеряла две позиции.

Сборная Украины опустилась с 25-й строчки на 27-ю. Это произошло вследствие прогресса Японии и Марокко, которые, в сравнении с декабрьским рейтингом, поднялись на три и четыре позиции вверх и соответственно обогнали Украину.

Россия занимает 35-е место, а Шотландия - на 40-й позиции. Из других соперников украинской команды по Лиге наций ниже находится Ирландия, которая идет 49-й, а также Армения (92-е место).

Рейтинг сборных мира по версии ФИФА

1. Бельгия – 1828 баллов

2. Бразилия – 1823

3. Франция – 1786

4. Аргентина – 1766

5. Англия – 1755

6. Италия – 1740

7. Испания – 1704

8. Португалия – 1660

9. Дания – 1654

10. Нидерланды – 1653

23. Япония – 1549

24. Марокко – 1547

25. Сербия – 1547

26. Чили – 1543

27. Украина – 1535

28. Польша – 1530

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Шотландия - Украина: судьбоносный матч отбора на ЧМ-2022

Соперники ранее встречались дважды. Это были матчи квалификации к Евро-2008. В Киеве Украина победила со счетом 2:0, а у себя дома Шотландия взяла реванш - 3:1.

Сборная Шотландии имеет победную серию из шести официальных поединков подряд.

Александр Зинченко прокомментировал результат жребия. Петраков тоже отреагировал на будущего соперника.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022