Сборная Украины / фото REUTERS

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала первый рейтинг национальных сборных 2022 года. Украинская команда потеряла две позиции.

Сборная Украины опустилась с 25-й строчки на 27-ю. Это произошло вследствие прогресса Японии и Марокко, которые, в сравнении с декабрьским рейтингом, поднялись на три и четыре позиции вверх и соответственно обогнали Украину.

Россия занимает 35-е место, а Шотландия - на 40-й позиции. Из других соперников украинской команды по Лиге наций ниже находится Ирландия, которая идет 49-й, а также Армения (92-е место). 

Рейтинг сборных мира по версии ФИФА

1. Бельгия – 1828 баллов

2. Бразилия – 1823

3. Франция – 1786

4. Аргентина – 1766

5. Англия – 1755

6. Италия – 1740

7. Испания – 1704

8. Португалия – 1660

9. Дания – 1654

10. Нидерланды – 1653

23. Япония – 1549

24. Марокко – 1547

25. Сербия – 1547

26. Чили – 1543

27. Украина – 1535

28. Польша – 1530

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Шотландия - Украина: судьбоносный матч отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022

  • На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
  • Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, попав в плей-офф. 
  • В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.