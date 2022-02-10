Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала первый рейтинг национальных сборных 2022 года. Украинская команда потеряла две позиции.
Сборная Украины опустилась с 25-й строчки на 27-ю. Это произошло вследствие прогресса Японии и Марокко, которые, в сравнении с декабрьским рейтингом, поднялись на три и четыре позиции вверх и соответственно обогнали Украину.
Россия занимает 35-е место, а Шотландия - на 40-й позиции. Из других соперников украинской команды по Лиге наций ниже находится Ирландия, которая идет 49-й, а также Армения (92-е место).
Рейтинг сборных мира по версии ФИФА
1. Бельгия – 1828 баллов
2. Бразилия – 1823
3. Франция – 1786
4. Аргентина – 1766
5. Англия – 1755
6. Италия – 1740
7. Испания – 1704
8. Португалия – 1660
9. Дания – 1654
10. Нидерланды – 1653
23. Япония – 1549
24. Марокко – 1547
25. Сербия – 1547
26. Чили – 1543
27. Украина – 1535
28. Польша – 1530
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Шотландия - Украина: судьбоносный матч отбора на ЧМ-2022
- Соперники ранее встречались дважды. Это были матчи квалификации к Евро-2008. В Киеве Украина победила со счетом 2:0, а у себя дома Шотландия взяла реванш - 3:1.
- Сборная Шотландии имеет победную серию из шести официальных поединков подряд.
- Александр Зинченко прокомментировал результат жребия. Петраков тоже отреагировал на будущего соперника.
Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022
- На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, попав в плей-офф.
- В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.