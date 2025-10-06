Молодежная сборная Украины по футболу пробилась в плей-офф чемпионата мира U-20 и готовится к непростому поединку с одной из сильнейших команд турнира. Определились все участники 1/8 финала. Украине выпала Испания. Матч состоится во вторник, 7 октября, в 22:30.
Остальные пары в 1/8 финала Чемпионата мира U-20:
- 8 октября, 02:00. Чили — Мексика
- 8 октября, 22:30. Аргентина — Нигерия
- 8 октября, 22:30. Колумбия — Южная Африка
- 9 октября, 02:00. Парагвай — Норвегия
- 9 октября, 02:00. Япония — Франция
- 9 октября, 22:30. США — Италия
- 10 октября, 02:00. Марокко — Республика Корея
Молодежная и основная сборные Украины - последние новости
Групповой этап украинская сборная закончила на первом месте, победив в первом матче Южную Корею со счетом 2-1, сыграв вничью с Панамой (1:1) и обыграв Парагвай (2:1).
Что касается главной сборной Украины, ранее УНИАН сообщал, что в заявку на два важных матча против Исландиии Азербайджана попали два важных футболиста. Сергей Ребров вызвал полузащитника итальянского "Джеона" Руслана Малиновского и полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко.
Кроме того, мы также писали, что Шевченко уже ищет замену Реброву. Рассматривается вариант с назначением Олега Лужного.