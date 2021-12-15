Следующий розыгрыш турнира стартует в 2022 году.

16 декабря в швейцарском Монтре состоится жеребьевка Лиги наций УЕФА 2022-2023.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций.

Жеребьевка Лиги наций: где смотреть

Прямую трансляцию жеребьевки турнира можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Начало церемонии - в 19.00 по киевскому времени.

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Жеребьевка Лиги наций: кто может стать соперниками Украины

Сборная Украины в новом розыгрыше турнира сыграет в Лиге В - туда "желто-синие" опустились после скандального технического поражения от Швейцарии.

Украина попала в первую корзину. Кроме нее, там находятся Швеция, Босния и Герцеговина, а также Исландия.

Корзины с потенциальными соперниками украинской сборной выглядят следующим образом:

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Лига наций 2022-2023: что нужно знать

В ходе жеребьевки команды будут распределены по группам в четырех лигах: А, В, С и D. В первых трех лигах сформируют четыре группы по четыре команды, а в Лиге D - две группы (по четыре и три команды).

В рамках групповой стадии в июне и сентябре 2022 года команды сыграют со своими соперниками по группе на своих полях и в гостях.

Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая запланирована на июнь 2023 года.

Также по традиции по итогам розыгрыша состоится повышение лучших и понижение худших команд в дивизионах.

Автор: Антон Дударь