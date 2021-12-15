16 декабря в швейцарском Монтре состоится жеребьевка Лиги наций УЕФА 2022-2023.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций.
Жеребьевка Лиги наций: где смотреть
Прямую трансляцию жеребьевки турнира можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".
Начало церемонии - в 19.00 по киевскому времени.
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Жеребьевка Лиги наций: кто может стать соперниками Украины
Сборная Украины в новом розыгрыше турнира сыграет в Лиге В - туда "желто-синие" опустились после скандального технического поражения от Швейцарии.
Украина попала в первую корзину. Кроме нее, там находятся Швеция, Босния и Герцеговина, а также Исландия.
Корзины с потенциальными соперниками украинской сборной выглядят следующим образом:
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.
Лига наций 2022-2023: что нужно знать
- В ходе жеребьевки команды будут распределены по группам в четырех лигах: А, В, С и D. В первых трех лигах сформируют четыре группы по четыре команды, а в Лиге D - две группы (по четыре и три команды).
- В рамках групповой стадии в июне и сентябре 2022 года команды сыграют со своими соперниками по группе на своих полях и в гостях.
- Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая запланирована на июнь 2023 года.
- Также по традиции по итогам розыгрыша состоится повышение лучших и понижение худших команд в дивизионах.