Сборная Украины узнает соперников по дивизиону В.

16 декабря в швейцарском Монтре пройдет жеребьевка Лиги наций УЕФА 2022-2023.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций.

Жеребьевка Лиги наций: где смотреть

Начало церемонии - в 19.00 по киевскому времени.

Сборная Украины в новом розыгрыше турнира сыграет в Лиге В - туда "желто-синие" опустились после скандального технического поражения от Швейцарии.

Жеребьевка Лиги наций

Онлайн-трансляция

В ходе жеребьевки команды будут распределены по группам в четырех дивизионах А, В, С и D. В первых трех лигах сформируют четыре группы по четыре команды, а в Лиге D - две группы (по четыре и три команды).

В рамках группового раунда в июне и сентябре 2022 года сборные проведут поединки на своих полях и на выезде.

Украина попала в первую корзину к Исландии, Швеции и Боснии и Герцеговине. Корзины были сформированы на основании рейтинга сборных в Лиге наций 2020-2021.

Корзины с потенциальными соперниками украинской сборной выглядят следующим образом:

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения

Сборные России и Украины разведут по политическим мотивам. Всего 56 команд будут принимать участие в Лиге наций.

Автор: Артем Будрин