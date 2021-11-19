По итогам последнего месяца подопечные Александра Петракова поднялись на одну строчку.

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, который учитывает выступления команд за последний месяц.

Сборная Украины за этот период провела два матча: товарищеский против Болгарии (1:1) и еще один в рамках квалификации ЧМ-2022 - против Боснии и Герцеговины (2:0).

Как сообщает официальный сайт Международной ассоциации футбола, по состоянию на 19 ноября, за Украиной 25-е место с 1535 очками в активе. В предыдущем рейтинге, который был представлен в октябре, украинцы были на 26-м месте.

Читайте такжеУкраина выше России, но вне топ-5: представлен рейтинг стоимости составов команд из плей-офф квалификации ЧМ-2022Лидировать продолжает сборная Бельгии с 1828 очками. На втором месте идет Бразилия (1826 баллов), на третьем - соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 французы (1786 баллов).

Потенциальные соперники "сине-желтых" в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Италия – шестая, Португалия – восьмая, Швеция – 18, Уэльс – 19, Шотландия – 38. Жеребьевка состоится 26 ноября.

Место в рейтинге ФИФА определяет корзины для жеребьевки больших турниров, чемпионатов мира и Европы, а также квалификационных этапов к ним.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить

12 сборных будут разделены на три подгруппы - по четыре команды в каждой. В каждой из подгрупп команды сыграют полуфиналы и финалы - они будут состоять из одного матча. Таким образом, всего состоится шесть полуфиналов и три финала.

Перед жеребьевкой команды разбиты на шесть сеяных и шесть несеяных в зависимости от результатов на групповом этапе. Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс. Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия

Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд. В финалах хозяев определят жребием.

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Автор: Владимир Медяник