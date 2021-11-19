ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, который учитывает выступления команд за последний месяц.
Сборная Украины за этот период провела два матча: товарищеский против Болгарии (1:1) и еще один в рамках квалификации ЧМ-2022 - против Боснии и Герцеговины (2:0).
Как сообщает официальный сайт Международной ассоциации футбола, по состоянию на 19 ноября, за Украиной 25-е место с 1535 очками в активе. В предыдущем рейтинге, который был представлен в октябре, украинцы были на 26-м месте.
Читайте такжеУкраина выше России, но вне топ-5: представлен рейтинг стоимости составов команд из плей-офф квалификации ЧМ-2022Лидировать продолжает сборная Бельгии с 1828 очками. На втором месте идет Бразилия (1826 баллов), на третьем - соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 французы (1786 баллов).
Потенциальные соперники "сине-желтых" в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Италия – шестая, Португалия – восьмая, Швеция – 18, Уэльс – 19, Шотландия – 38. Жеребьевка состоится 26 ноября.
Место в рейтинге ФИФА определяет корзины для жеребьевки больших турниров, чемпионатов мира и Европы, а также квалификационных этапов к ним.
Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить
- 12 сборных будут разделены на три подгруппы - по четыре команды в каждой. В каждой из подгрупп команды сыграют полуфиналы и финалы - они будут состоять из одного матча. Таким образом, всего состоится шесть полуфиналов и три финала.
- Перед жеребьевкой команды разбиты на шесть сеяных и шесть несеяных в зависимости от результатов на групповом этапе. Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс. Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия
- Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд. В финалах хозяев определят жребием.
- Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.