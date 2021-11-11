Украинцам удалось первыми выйти вперед, но удержать победу не получилось.

В четверг, 11 ноября, в рамках поединка пятого тура отбора к чемпионату Европы-2023 молодежные сборные Северной Македонии и Украины победителя не выявили.

Матч против македонцев был стратегически важен для сборной Украины, поскольку в случае победы наша команда отрывалась бы от этого соперника в турнирной таблице, однако взять три очка к огромному сожалению подопечным Ротаня не удалось.

Украинская команда открыла счет на 43-й минуте поединка, когда отличился защитник Александр Сирота. Однако хозяева отыгрались во втором тайме усилиями Томче Гроздановски.

Северная Македония U-21 - Украина U-21 - 1:1

Голы: Гроздановски, 58 - Сирота, 43.

Северная Македония U-21: Денковски, Хайдари, Манев, Младеновски, Антовски (Воша, 73), Али (Тодоровски, 90+5), Фазлагич, Шейи, Гроздановски (Рамадани, 73), Гьоргиевски (Илиевски, 54), Рустемовски (Станковски, 54)

Украина U-21: Трубин, Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко, Судаков (Михайленко, 81), Крыськив (Желизко, 70), Бондаренко, Назаренко (Очеретько, 70), Мудрик (Алефиренко, 86), Вьюнник (Ванат, 70)

Читайте такжеПробил с 62-х метров: игрок забил феноменальный гол в европейском топ-чемпионате (видео)Напомним, сегодня также сыграет национальная сборная Украины. Подопечные Петракова проведут товарищеский матч против сборной Болгарии.

Молодежная сборная Украины в отборе Евро-2023:

Следующий матч украинская молодежка сыграет против Сербии 16 ноября во Львове.

Сборная Украины U-21 после 4 туров занимает второе место в группе H с 10 набранными очками. Лидирует в группе сборная Франции с 10 баллами.

На Евро-2023 выйдут 9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест.

Автор: Владимир Медяник