Трое динамовцев по разным причинам не помогут национальной команде.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о кадровых потерях на октябрьском сборе команды.

Об этом сообщает УАФ.

Игроки "Динамо" Виталий Миколенко, Денис Бойко и Виталий Буяльский пропустят ближайшие поединки.

"Серьезные кадровые потери, без этого не бывает. Очень обидно, что выбыл Виталий Миколенко, сегодня его обследовали - приводная мышца. Не знаю, сколько надо времени. Виталий Буяльский - я с ним попрощался буквально полчаса назад. Сделали МРТ - 2 недели пропустит, тоже надрыв приводящей мышцы. Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам", - сказал Петраков.

"Зинченко? Мы с ним разговаривали. Саша очень извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Зинченко не будет, он вернется в основную группу где-то 8-10 октября. Он сам виноват - с "Лейпцигом" получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте 2-го тайма, но говорит, что у него такой характер - не умеет просить замену. Говорю, не умеешь - будешь лечиться. Саши нам будет не хватать, он очень порядочный парень", - добавил Петраков.

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Сборная Украины: матчи в октябре

Сборная Украины в октябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 9 октября Украина в гостях сыграет против Финляндии, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.

После пяти матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 5 очков.

Автор: Артем Будрин