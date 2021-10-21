Сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА / фото REUTERS
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных команд.
Сборной Украины удалось подняться на одну позицию по итогам октября, теперь она занимает 26-ю строчку.
Среди соперников украинцев в группе отбора ЧМ-2022 только Франция находится выше Украины - 3-е место. Босния и Герцеговина находится на 56-м месте, Финляндия - на 60-м, а Казахстан - 125-й.
В первой пятерке рейтинга также произошли некоторые изменения: Франция и Италия обошли Англию, которая опустилась на пятую позицию. Лидерами рейтинга остались сборные Бельгии и Бразилии.
Топ-10 рейтинга ФИФА
Сборная Украины: матчи в октябре
- В октябре команда Александра Петракова провела два матча отбора ЧМ-2022: обыграла Финляндию (2:1) и сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).
- В отборе ЧМ-2022 сборная Украины занимает второе место в группе D с 9 набранными очками. Лидирует в группе Франция (12 очков), третья Финляндия (8), четвертая сборная Боснии и Герцеговины (7), пятый Казахстан (3).
- 16 ноября сборная Украины сыграет свой заключительный матч в рамках квалификации ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины. Перед этим подопечные Петракова сыграют товарищеский поединок против Болгарии 11 ноября.