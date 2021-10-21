Результаты последних матчей сборной Украины положительно сказались на рейтинге.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных команд.

Сборной Украины удалось подняться на одну позицию по итогам октября, теперь она занимает 26-ю строчку.

Среди соперников украинцев в группе отбора ЧМ-2022 только Франция находится выше Украины - 3-е место. Босния и Герцеговина находится на 56-м месте, Финляндия - на 60-м, а Казахстан - 125-й.

В первой пятерке рейтинга также произошли некоторые изменения: Франция и Италия обошли Англию, которая опустилась на пятую позицию. Лидерами рейтинга остались сборные Бельгии и Бразилии.

Топ-10 рейтинга ФИФА

Сборная Украины: матчи в октябре

В октябре команда Александра Петракова провела два матча отбора ЧМ-2022: обыграла Финляндию (2:1) и сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

В отборе ЧМ-2022 сборная Украины занимает второе место в группе D с 9 набранными очками. Лидирует в группе Франция (12 очков), третья Финляндия (8), четвертая сборная Боснии и Герцеговины (7), пятый Казахстан (3).

16 ноября сборная Украины сыграет свой заключительный матч в рамках квалификации ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины. Перед этим подопечные Петракова сыграют товарищеский поединок против Болгарии 11 ноября.

Автор: Владимир Медяник