"Желто-синие" пропускают непременно мячи в свои ворота десятый поединок подряд.

Сборная Украины пропустила гол в 10-м матче подряд - во встрече отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

Таким образом национальная команда установила собственный антирекорд по пропущенным мячам, который длится с 13 июня 2021 года. Тогда во время Евро-2020 украинцы пропустили трижды от сборной Нидерландов (2:3). Это стало началом серии из десяти поединков, в которых сборная Украины пропускает минимум один гол. Об этом сообщает Sport.ua.

Последний раз "желто-синие" не пропускали 7 июня, когда в спарринге разбили вдребезги Кипр (4:0).

Предыдущий антирекорд был установлен 10 лет назад. С 11 августа 2010 по 1 июня 2011-го сборная Украины пропускала голы в 9 матчах подряд.

Украина - Босния и Герцеговина: итоги матча

Матч во Львове завершился со счетом 1:1.

Сборная Украины сыграла вничью в шестой раз в семи матчах квалификации ЧМ-2022.

Сборная Украины продлила серию без поражений во Львове, которая теперь насчитывает 20 матчей.

Андрей Ярмоленко забил 44-й гол в футболке сборной Украины. До рекорда Андрея Шевченко осталось 4 гола.

В параллельном матче группы 12 октября Финляндия в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Положение команд в группе D: Франция - 12 очков (6 игр), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Свой заключительный матч квалификации сборная Украины проведет 16 ноября - против Боснии и Герцеговины в гостях.

Автор: Артем Будрин