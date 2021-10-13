Сборная Украины пропустила гол в 10-м матче подряд - во встрече отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).
Таким образом национальная команда установила собственный антирекорд по пропущенным мячам, который длится с 13 июня 2021 года. Тогда во время Евро-2020 украинцы пропустили трижды от сборной Нидерландов (2:3). Это стало началом серии из десяти поединков, в которых сборная Украины пропускает минимум один гол. Об этом сообщает Sport.ua.
Последний раз "желто-синие" не пропускали 7 июня, когда в спарринге разбили вдребезги Кипр (4:0).
Предыдущий антирекорд был установлен 10 лет назад. С 11 августа 2010 по 1 июня 2011-го сборная Украины пропускала голы в 9 матчах подряд.
Украина - Босния и Герцеговина: итоги матча
- Матч во Львове завершился со счетом 1:1.
- Сборная Украины сыграла вничью в шестой раз в семи матчах квалификации ЧМ-2022.
- Сборная Украины продлила серию без поражений во Львове, которая теперь насчитывает 20 матчей.
- Андрей Ярмоленко забил 44-й гол в футболке сборной Украины. До рекорда Андрея Шевченко осталось 4 гола.
- В параллельном матче группы 12 октября Финляндия в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.
- Положение команд в группе D: Франция - 12 очков (6 игр), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).
- Свой заключительный матч квалификации сборная Украины проведет 16 ноября - против Боснии и Герцеговины в гостях.