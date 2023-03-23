"Сине-желтые" обыграли второй состав "Брентфорда" со счетом 2:0.

В четверг, 23 марта, национальная сборная Украины провела контрольный поединок против второй команды английского "Брентфорда".

Поединок проходил за закрытыми дверями, без представителей СМИ и болельщиков.

Закончилась игра победой "сине-желтых" со счетом 2:0. Первый гол за украинцев в первом тайме забил Александр Сваток из "Днепра-1". Второй гол сборной Украины во втором тайме забил хавбек донецкого "Шахтера" Георгий Судаков.

Видео дня

"Брентфорд" 2 - сборная Украины - 0:2

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Мудрик, Буяльский, Яремчук

Запасные: Шевченко, Соболь, Попов, Мирошниченко, Сарапий, Пихаленок, Судаков, Коноплянка, Цыганков, Довбик

За резерв "Брентфорда" сыграли только два футболиста первой команды - Понтус Янсон и Джошуа Дасилва.

Добавим, что это была первая игра Руслана Ротаня в качестве главного тренера национальной сборной Украины. На этом посту он сменил Александра Петракова.

Напомним, 26 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне сборная Украины сыграет свой первый матч в рамках отбора на Евро-2024 по футболу. Соперником "сине-желтых" будет национальная команда Англии. Начало игры - в 19:00 по киевскому времени.

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