Сборная Италии / фото REUTERS
Наставник сборной Италии Роберто Манчини обратился в итальянскую федерацию футбола с просьбой организовать с 28 по 31 января 2022 года краткосрочный сбор с проведением товарищеского поединка.
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Италия рассматривает следующих потенциальных соперников для спарринга: Россию, Украину и Шотландию.
Просьбу тренера в итальянской федерации обсуждают и решение еще не приняли. Напомним, что Италия сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2022 против Северной Македонии, а Украина - против Шотландии.
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Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022
- На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, попав в плей-офф.
- В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.