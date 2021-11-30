Итальянская сборная хочет организовать товарищеский матч в январе.

Наставник сборной Италии Роберто Манчини обратился в итальянскую федерацию футбола с просьбой организовать с 28 по 31 января 2022 года краткосрочный сбор с проведением товарищеского поединка.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Италия рассматривает следующих потенциальных соперников для спарринга: Россию, Украину и Шотландию.

Просьбу тренера в итальянской федерации обсуждают и решение еще не приняли. Напомним, что Италия сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2022 против Северной Македонии, а Украина - против Шотландии.

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Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022

На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, попав в плей-офф.

В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.

Автор: Артем Будрин