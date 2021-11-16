Сборная Северной Ирландии смогла остановить команду Роберто Манчини.

Сборная Италии в заключительном для себя матче квалификации на чемпионат мира-2022 неожиданно потеряла первую позицию в своей группе.

Чемпионы Европы должны были просто победить Северную Ирландию, но игра завершилась со счетом 0:0. В параллельном поединке Швейцария разгромила Болгарию (4:0) и финишировала на первом месте.

Северная Ирландия - Италия - 0:0

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Эванс Д., Фленнеган, Каткарт, Дэвис, Уайт (Вашингтон, 72), Сэвилл (Эванс К., 72), Маккан, Даллас, Мадженис

Италия: Доннарумма, Эмерсон (Скамакка, 80), Ачерби, Бонуччи, Ди Лоренцо, Барелла (Белотти, 64), Жоржиньо (Локателли, 68), Тонали (Кристанте, 46), Берарди, Инсинье, Кьеза

Видео обзор матча

Турнирное положение в группе С по итогам отбора

Швейцарцы набрали 18 очков и заняли первую строчку в итоговой таблице группы С. Они гарантировали себе место на ЧМ-2022 в Катаре.

Италия финишировала второй с 16 очками и теперь сыграет в плей-офф (стыковых матчах) весной 2022 года за право поехать на мундиаль.

В группе С также были Северная Ирландия (9 очков), Болгария (8 очков) и Литва (три зачетных балла).

Автор: Артем Будрин