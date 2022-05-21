Украина должна была провести еще два спарринга в рамках подготовки к игре с Шотландией, но, похоже, остался лишь один товарищеский поединок.

Товарищеский матч между национальными командами Украины и Демократической Республики Конго, который должен был состояться 27 мая, отменили.

Об этом сообщил генеральный секретарь федерации футбола ДР Конго Бельге Ситатуала для footrdc.

Причиной этому является решение мэра Брюсселя (Бельгия), который отказался организовывать игру из соображений безопасности. Власти столицы страны обеспокоены, что из-за наплыва большого количества конголезских и украинских болельщиков в городе будет необходимо присутствие большого контингента полиции. Гарантировать наличие правоохранительных органов в нужном количестве мэр Брюсселя не может - поэтому он отменил этот спарринг команд.

Организаторы встречи планировали перенести ее в Словению, где украинская команда проводит тренировочные сборы. Однако представители ДР Конго не пошли на этот шаг, ведь с точки зрения логистики их этот вариант не удовлетворил.

Напомним, что 11 мая сборная Украины победила менхенгладбаскую "Боруссию" (2:1), 17 мая "желто-синие" одолели клуб Серии А "Эмполи" (3:1), а 18 мая подопечные Петракова разошлись миром с хорватской "Риекой" (1:1).

23 мая запланирован еще один товарищеский матч, но соперника пока не назвали.

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