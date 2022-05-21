Россияне сделали все, чтобы у нас больше не было никаких отношений, считает Александр Петраков.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался об отношениях между россиянами и украинцами, а также прокомментировал поведение Владимира Зеленского. 64-летний тренер исключил возможность проведения товарищеского поединка между Россией и Украиной.

Цитирует Петракова FanDay.

– Президент Зеленский – символ Украины, которая не хочет сдаваться?

– Я общался с ним дважды. Впервые – после победы на чемпионате мира U-20 в 2019-м. Он – настоящий лидер страны во время войны. Пример мужества для всех нас. Президент, который ведет свой народ к победе.

– Когда война закончится, возможно ли будет наладить отношения между россиянами и украинцами?

– Россияне сделали все, чтобы у нас больше не было никаких отношений. Не знаю, сколько лет должно пройти, как они должны искупить грехи за все эти зверства. Мы не можем иметь отношения с ними на протяжении десятилетий.

– Можете представить в будущем товарищеский матч между Россией и Украиной?

– Нет. Пока я тренирую сборную, этого точно не будет, – сказал Петраков в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, что сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Шотландией. 1 июня пройдет этот полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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