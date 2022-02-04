Особенно учитывая ковидные ограничения.

4 февраля на чемпионате Европы по футзалу в битве за путевку в финал сойдутся сборные Украины и России.

Матч пройдет в Амстердаме в 18:00 по киевскому времени.

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко для Мeta-ratings.com.ua сказал, что отечественные футзалисты, так же как и олимпийцы в Пекине, не должны фотографироваться, обниматься или делать рукопожатия с россиянами. Особенно будет легко избежать традиционного пожатия рук перед стартом поединка, ведь предусмотрены ковидные ограничения.

"Не думаю, что у нас будет что-то иначе. Кроме того, не будем забывать про коронавирус, это еще и опасно для здоровья. Все команды почти изолированы, контактов с другими мало", - сказал Владыко.

Также глава АФУ подчеркнул, что приняты меры безопасности, чтобы не было провокаций со стороны фанатов.

"На совещании с представителями УЕФА были предприняты некоторые шаги в этом направлении. Говорить о них публично мы не можем. Есть моменты, которые болельщики не будут видеть и им не стоит об этом знать. Не хочется, чтобы эта информация попала в руки российских болельщиков, если они приедут в Амстердам", - добавил Владыко.

Читайте также"Положим душу и тело": капитан сборной Украины - о матче против России на Евро-2022

Украина - Россия: перед матчем

Сборная Украины заняла второе место в группе А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка). Украина в 1/4 финала обыграла Казахстан со счетом 5:3.

Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2. В 1/4 финала Россия победила Грузию со счетом 3:1.

Евро-2022 по футзалу: главное