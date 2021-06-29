Неожиданная развязка безумного триллера.

Действующие чемпионы мира, французы, не прошли в 1/4 финала Евро-2020.

На поле "Арены Националь" в Бухаресте после первого тайма запахло сенсацией. Первая половина встречи осталась за Швейцарией. Открыл счет в игре Харис Сеферович на 15-й минуте.

А в начале второго тайма сборная Швейцарии получила право пробить пенальти и удвоить преимущество. Эту реальную возможность упустил Родригес, который не смог переиграть Уго Льориса. Вратарь "Тоттенхэма" спас Францию в самый переломный момент игры. После этого сработала поговорка: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Сразу после незабитого пенальти Швейцария посыпалась - форвард французов Карим Бензема за считанные минуты оформил дубль. А на 75-й минуте Поль Погба забил шедевральный гол в "девятку", сделав счет 3:1.

Правда, неугомонный Сеферович тоже ответил своим дублем. Нападающий Швейцарии сократил отставание на 81-й минуте до минимума. И кто бы мог подумать, что это станет точкой отсчета к героическому камбэку? Швейцария продемонстрировала жажду к успеху, и на последней минуте игры спасла ничью. Марио Гавранович перевел поединок в экстратайм.

В овертайме голов не было. В серии пенальти все забили свои "точки", кроме звездного Килиана Мбаппе. В итоге 5:4 в серии пенальти победу праздновали швейцарцы.

Франция - Швейцария - 3:3 (5:4 по пенальти)

Голы: Бензема, 57, 59, Погба, 75 - Сеферович, 15, 81, Гавранович, 90

Франция: Льорис, Варан, Лангле (Коман, 46), Кимпембе, Павар, Погба, Канте, Рабьо, Гризманн (Сиссоко, 88), Бензема (Жиру, 94), Мбаппе

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Мехмеди, 87), Цубер (Фасснахт, 79), Джака, Фройлер, Видмер (Мбабу, 73), Сеферович (Шер, 97), Эмболо (Варгас, 79), Шакири (Гавранович, 73)

Нереализованный пенальти: Родригес, 55 (вратарь)

Видео обзор полной игры.

Видео обзор первого тайма.

Франция - Швейцария: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Карим Бензема (оценка - 8,5).

В четвертьфинале Франция встретится с Испанией.

Уго Льорис отразил пенальти за сборную Франции впервые с 16 октября 2012 года.

Карим Бензема оформил дубль за сборную Франции во втором матче Евро подряд. До этого подобное достижение удавалось лишь Мишелю Платини.

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Автор: Артем Будрин