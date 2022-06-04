Нидерландские футболисты не заметили бельгийцев на поле в первом туре Лиги наций УЕФА.

В пятницу, 3 мая, на стадионе "Руа Бодуэн" в Брюсселе сборная Бельгии в рамках 1-го тура группы 4 дивизиона А Лиги наций играла со сборной Нидерландов. Встреча закончилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мартинесом из Испании. Его помощниками выступили Иньиго Прието Лопес де Серайн и Рауль Мартинес.

Счет в матче на 40-й минуте с передачи Френки де Йонга открыл Стивен Бергвейн. На 51-й Мемфис Депай увеличил преимущество сборной Нидерландов с паса Стивена Бергейса. Через 10 минут Дензел Думфрис с передачи Дейли Блинда сделал счет 3:0 в пользу своей команды. На 65-й Депай с паса Блинда забил четертый мяч своей команды. На 90+3-й минуте Миши Батшуайи забил единственный мяч сборной Бельгии.

Бельгия - Нидерланды - 1:4

Голы: Батшуайи, 90+4 - Бергвейн, 40, Депай, 51, 66, Дамфрис, 62

Бельгия: Миньоле, Альдервейрельд, Боята, Вертонген, Менье (Феррейра Карраско, 67), где Брюйне, Витсель (Батшуаи, 66), Кастань, Ванакен (Онана, 46), Э. Азар (Мертенс, 46), Лукаку (Троссард, 26)

Нидерланды: Силлессен, Тимбер, ван Дейк, Аке (де Лигт, 74), Думфрис, Классен, Ф. де Йонг, Блинд, Бергейс (Копмейнерс, 83), Бергвейн, Депай

Предупреждение: Мертенс – Ван Дейк

Обзор матча:

Нидерланды набирают три очка и выходят на первое место в группе 4, где также играют Польша (3) и Уэльс (0).

Вас также могут заинтересовать новости: