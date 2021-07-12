Италия - чемпион Европы / фото REUTERS
Сборная Италии стала победителем Евро-2020.
В финальном матче "Скуадра Адзурра" на "Уэмбли" обыграла сборную Англии в серии послематчевых пенальти.
Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. У англичан забил Люк Шоу, у итальянцев - Леонардо Бонуччи.
В серии пенальти сборная Италии победила со счетом 3:2.
Вашему вниманию видео и фото церемонии награждения победителей Евро-2020.
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Италия - Англия: итоги финала
- Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.
- Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.
- Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).
- Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.
- Лучшим игроком финала УЕФА признал Леонардо Бонуччи.
- Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.
- Леонардо Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.
- Бонуччи установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.
- Италия - первая команда в истории, которая выиграла две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.
- Италия не проигрывает уже в 34 матчах подряд. От повторения мирового рекорда (его делят Испания и Бразилия) ее отделяет один матч.
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