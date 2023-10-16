Шотландия также досрочно вышла на Евро-2024 благодаря победе Испании.

В воскресенье, 15 октября, состоялся поединок восьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Норвегии принимала Испанию.

Игра проходила на стадионе "Уллевол" в Осло и завершилась победой гостей.

Испания повела в счете на 20-й минуте, однако арбитр отменил гол Альваро Мораты после просмотра видеоповтора, зафиксировав офсайд у нападающего.

Видео дня

В начале второго тайма испанцам все же удалось забить легитимный гол, который в итоге и решил исход этой встречи. Отличился молодой полузащитник Гави.

Норвегия - Испания - 0:1

Гол: Гави, 49

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Страннберг (Айер, 77), Эстигор, Мелинг, Эурснес (Торстведт, 77), Берг (Нуса, 58), Эдегор, Берге, Бобб (Серлот, 59), Холанд

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Давид Гарсия, 46), Фран Гарсия, Фабиан Руис, Родри, Гави (Сансет, 79), Хоселу, Ферран Торрес (Педраса, 71), Фати (Ойарсабаль, 46), Мората

Предупреждения: Ле Норман (30), Бобб (31), Рюэрсон (40), Лапорт (56), Мората(61), Родри (86)

Стоит отметить, что благодаря победе в этой игре Испания гарантировала путевки на Евро-2024 себе и сборной Шотландии. В активе обеих команд по 15 очков и по два матча в запасе. Норвегия занимает третью строчку, набрав лишь 10 баллов за 7 сыгранных матчей.

Свой следующий матч в рамках отбора на Евро-2024 сборная Норвегии сыграет против Шотландии, а Испания встретится с Кипром.

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