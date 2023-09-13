Испанцы забили 13 мячей за два последних матча в рамках квалификации Евро-2024.

Во вторник, 12 сентября, состоялся поединок шестого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Испании противостояла Кипру.

Игра проходила на стадионе "Нуево Лос Карменес" в Гранаде и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 6:0.

В первом тайме футболистам сборной Испании удалось забить дважды. На 18-й минуте счет открыл Гави, ассистировал ему Нико Уильямс. На 33-й минуте преимущество испанцев удвоил Микель Мерино, который забил с передачи того же Нико Уильямса.

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Во втором тайме испанцы забили еще четыре гола. Дубль в активе Феррана Торреса, еще по одному мячу забили Хоселу и Алекс Баэна.

Испания - Кипр - 6:0

Голы: Гави, 18, Мерино, 33, Хоселу, 70, Ферран Торрес, 73, 83, Баэна, 77

Обзор матча:

Отметим, что в прошлом туре сборная Испании уничтожила Грузию (7:1). Таким образом, за две игры испанцы забили 13 голов, существенно улучшив свою статистику. Примечательно, что в предыдущих двух турах "Фурия Роха" забила только трижды.

В турнирной таблице группы A сборная Испании с 9 очками занимает второе место. Лидирует в турнирной таблице Шотландия (15 очков). У Норвегии, идущей третьей, 7 баллов. Грузия с 4 очками занимает четвертое место. Кипр идет на последней строчке - 0 очков.

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Испании сыграет против Шотландии, а национальная команда Кипра встретится с Норвегией.

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