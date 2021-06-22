Британская команда забила лишь один гол на этом чемпионате Европы.

Вице-чемпионы мира, сборная Хорватии, уверенно разобралась с командой Шотландии.

Оба коллектива начали игру осторожно, будто присматриваясь и изучая друг друга. Впрочем, сборная Хорватии смогла первой открыть счет во встрече, поразив ворота соперника фактически после первого серьезного подхода к чужой штрафной.

Шотландия за три минуты до перерыва восстановила паритет, забив свой первый гол на Евро-2020. Но во втором тайме статус Хорватии и класс их исполнителей дал о себе знать: сначала Лука Модрич в "девятку" зарядил мощный точный удар, а затем Иван Перишич поставил точку в этом поединке.

Болельщики сборной Украины хотели, чтобы в этом матче была зафиксирована ничья, но этого не случилось. Стоит отметить, что ничья в этом поединке вывела бы Украину в плей-офф чемпионата Европы.

Хорватия - Шотландия - 3:1

Голы: Влашич, 17, Модрич, 62, Перишич, 77 - Макгрегор, 42

Хорватия: Ливакович, Гвардиол (Баришич, 71), Вида, Ловрен, Юранович, Брозович, Ковачич, Влашич (Иванушец, 76), Модрич, Перишич, Петкович (Крамарич, 70)

Шотландия: Маршалл, Тирни, Хэнли (Маккена, 33), Мактоминей, Робертсон, Макгинн, О'Доннелл, Макгрегор, Армстронг (Фрейзер, 70), Адамс, Дайкс

Видео обзор первого тайма.

Красивый гол Луки Модрича.

Гол Ивана Перишича.

Евро-2020: Группа D

Англия набрала 7 очков и финишировала первой в квартете D. У Хорватии - 4 очка и вторая строчка.

Чехия набрала также 4 очка, но заняла место ниже, чем Хорватия из-за худшей разницы забитых/пропущенных. Впрочем, чехи квалифицировались в плей-офф Евро-2020 с третьего места.

Также в третьем туре Англия обыграла Чехию со счетом 1:0.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин