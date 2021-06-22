Сборная Украины еще может продолжить борьбу на турнире, но все зависит от других команд.

Сборная Украины, несмотря на поражение от Австрии в 3-м туре Евро-2020, сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.

Украинская сборная может продолжить борьбу на турнире как одна из четырех лучших команд, которые займут третьи места в своих группах.

По итогам группового этапа Украина в группе С набрала 3 очка, а разница мячей у нашей сборной - 4:5.

На данный момент все матчи сыграны еще в двух группах - А и В.

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В группе А Швейцария набрала 4 очка и располагается в списке команд с третьих мест выше украинской сборной, и уже гарантировала себе путевку в плей-офф.

В то же время в группе В Финляндия (3 очка и разница мячей 1:3) уступает "желто-синим".

Таким образом, Украине нужно опередить еще одну сборную из трех оставшихся групп. Что для этого необходимо?

В группе D положение перед последним туром следующее:

Украину здесь устроит только один вариант - ничья в матче Хорватии и Шотландии.

В группе Е таблица перед последним туром выглядит вот так:

Сборную Украины устроит два варианта. Первый - если Испания обыграет Словакию (но не 4:3 или 5:4), а Швеция параллельно не проиграет Польше. Второй вариант - Швеция опять-таки должна не уступить Польше, а Словакия обыграть Испанию.

В группе F после двух туров следующая ситуация:

Для Украины здесь также есть два варианта, но оба не слишком реалистичны. Первый - Германия должна не проиграть Венгрии, а Франция разгромить Португалию с разницей минимум в три гола. Второй вариант еще менее реалистичен - и Венгрия, и Франция в последнем туре должны победить с разницей минимум в три гола.

Добавим, что если Украина все-таки попадет в плей-офф, то там она встретится либо с победителем группы Е, либо с победителем группы F.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.

Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.

В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.

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Автор: Антон Дударь