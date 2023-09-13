Сборная Германии прервала неудачную серию из пяти матчей без побед.

Во вторник, 12 сентября, состоялся товарищеский поединок между национальными сборными Германии и Франции.

Встреча проходила на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Бундестим".

Счет в игре был открыт в самом дебюте встречи - на 4-й минуте Томас Мюллер отправил мяч в сетку ворот после передачи Беньямина Хенрикса. В концовке игры Лерой Сане отличился после передачи Кая Хаверца и удвоил преимущество хозяев поля.

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На 89-й минуте Франции удалось один мяч отыграть - пенальти реализовал Антуан Гризманн.

Германия – Франция – 2:1

Голы: Мюллер, 4, Сане, 87 – Гризманн, 89 пен

Обзор матча:

Отметим, что это был первый матч сборной Германии после отставки главного тренера Ханси Флика, который был уволен после разгромного поражения от Японии (1:4). Командой временно руководит Руди Феллер.

Победа над Францией позволила немецкой команде прервать неудачную серию из пяти матчей подряд без побед.

Следующий поединок сборная Германии сыграет 14 октября против национальной команды США.

Напомним, сборная Германии не участвует в отборочных матчах Евро-2024, поскольку является хозяйкой турнира.

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