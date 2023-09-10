Сборная Японии второй раз подряд побеждает немцев.

В субботу, 9 сентября, сборная Германии сыграла товарищеский поединок против национальной команды Японии.

Встреча проходила на стадионе "Фольксваген-Арена" в Вольфсбурге и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Счет в игре был открыт на 11-й минуте - забил нападающий сборной Японии Дзюни Ито. Спустя восемь минут подопечным Ханси Флика удалось стравнять счет - отличился Лерой Сане. Через три минуты гости снова повели в счете - гол себе в актив записал Аясэ Уэда.

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В конце второго тайма немецкая сборная пропустила еще два мяча. На 90-й минуте забил нападающий "Бохума" Такума Асано, а на 90+2-й минуте отличился Ао Танака.

Германия – Япония – 1:4

Голы: Сане, 19 – Дзюни Ито, 11, Уэда, 22, Асано, 90, Танака, 90+2

Германия: тер Штеген, Киммих, Зюле, Рюдигер, Шлоттербек (Гозенс, 64), Джан (Гросс, 64), Гюндоган, Вирц (Брандт, 73), Сане, Хаверц (Мюллер, 73), Гнабри (Шаде, 81)

Япония: Осако, Томиасу, Итакура, Сугавара (Хашиока, 84), Хироки Ито, Морита (Танака, 75), Эндо, Дзюни Ито (Кубо, 75), Камада (Танигути, 59), Митома (Доан, 84) Уэда (Асано, 59)

Обзор матча:

Стоит отметить, что сборные Японии и Германии встречались на ЧМ-2022 в Катаре. Тогда поединок также завершился в пользу представителя Азии со счетом 2:1.

Напомним, что Германия будет принимать Евро-2024 по футболу, поэтому не играет матчи квалификации, а готовится к турниру через товарищеские игры.

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