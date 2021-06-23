Венгрия с гордо поднятой головой покидает турнир.

Сборная Германии изрядно пощекотала нервы своим болельщикам. Бундестим умудрились дважды по ходу игры уступать скромной Венгрии. Однако в итоге все-таки команда Йоахима Лева отыгралась и со второго места квалифицировалась в плей-офф Евро-2020.

Германия - Венгрия - 2:2

Голы: Хаверц, 66, Горецка, 84 - А. Салаи, 10, Шефер, 68

Германия: Нойер – Рюдигер, Хуммельс, Гинтер (Фолланд, 82) – Госенс (Мусиала, 82), Кроос, Гюндоган (Горецка, 57), Киммихх – Сане, Хаверц (Вернер, 67) – Гнабри (Мюллер, 67)

Венгрия: Гулачи-Фиоло, О. Салаи (Николич, 87), Орбан, Ботка, Него – Шефер, Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 87) - Шоллои, А. Салаи (К. Варга, 82)

Видео обзор первого тайма.

Евро-2020: Группа F

Группу F на Евро-2020 называют "группой смерти". В нее попали сборные Франции, Германии, Португалии и Венгрии.

В первом туре Франция победила Германию, а Португалия - Венгрию. Сейчас турнирная таблица в этом квартете выглядит так.

Матчи этой группы проходят в Мюнхене и Будапеште.

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Автор: Артем Будрин