Аргентинцы сделали еще один шаг навстречу чемпионату мира.

Сборная Аргентины в рамках квалификации на ЧМ-2022 в гостях играла со сборной Уругвая.

Аргентинцы одержали минимальную победу благодаря голу Анхеля Ди Марии.

Лидер аргентинской сборной Лионель Месси появился на поле лишь во втором тайме.

Аргентина набрала 28 очков после 12 матчей и занимает в таблице южноамериканского отбора второе место.

У Уругвая - 16 очков. Команда находится на непроходном шестом месте, но уступает Чили и Колумбии лишь по дополнительным показателям.

Уругвай - Аргентина - 0:1

Гол: Ди Мария, 7

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Пикерес, Бентанкур (Арамбарри, 76), Торрейра, Нандес (Горриаран, 81), Весино (Альварес Мартинес, 64), Родригес (Торрес, 46), Суарес

Аргентина: Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Акунья, Ло Чельсо (Месси, 76), Родригес, де Пауль (Паласиос, 81), Ди Мария (Корреа, 55), Мартинес (Гомес, 55), Дибала (Корреа, 46)

Квалификация на ЧМ-2022: что нужно знать

Южной Америке было предоставлено четыре прямых путевки на чемпионат мира, а также еще одна команда с пятого места поборется за путевку на турнир в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

Формат отборочного турнира не претерпел изменений по сравнению с предыдущими циклами - в рамках двухкругового турнира без разделения на группы каждая команда сыграет с каждым из девяти соперников два раза - дома и в гостях.

Отборочные матчи в Южной Америке стартовали 9 октября 2020 года, а завершатся 29 марта 2022 года.

В топ-пятерку на данный момент входят команды Бразилии, Аргентины, Эквадора, Чили и Колумбии. Бразильцы уже гарантировали себе путевку на ЧМ.

Автор: Антон Дударь