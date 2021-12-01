Английские женщины уничтожили латвийскую сборную.

В рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2023 среди женских команд сборная Англии принимала Латвию. С неприличным счетом 20:0 победу одержали англичанки.

Этот триумф стал самым разгромным в истории всех английских сборных (в том числе мужских). В этом поединке три девушки сборной "Трех львов" оформили по хет-трику, еще одна записала в свой актив покер.

Более того, счет 20:0 - рекордный для квалификации на чемпионат мира среди женских команд. Ранее рекорд принадлежал Национальной сборной Бельгии, которая в этом году разбила вдребезги Армению - 19:0.

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Автор: Артем Будрин