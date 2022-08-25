25 августа с утра перестал работать официальный сайт футбольного клуба "Рух".

Официальный сайт украинского футбольного клуба "Рух" подвергся нескольким DDoS-атакам.

ФК "Рух" выступил с официальным заявлением по поводу кибератак на клубный сайт.

"На сайт "Руха" было совершено две кибератаки. Официальный сайт "желто-черных" подвергся DDoS-атаке, из-за чего на данный момент не работает.

DDoS-атака – это специально направленный мощный поток трафика в виде хаотических запросов на конкретный интернет-ресурс, в результате чего сайт перестает функционировать.

Как видим из скриншотов ниже, на сайт "желто-черных" такая кибератака была совершена днем ​​24 августа – за два часа до матча "Рух" – "Металлист". Еще более мощная DDoS-атака была совершена утром 25 августа. Сайт и дальше не функционирует.

Как нам стало известно, эта кибератака была осуществлена ​​порохоботами, проявлявшими свою активность еще во время выборов. Вполне вероятно, что в атаках на сайт "Руха" присутствует и русский след. Следовательно, просим обратить внимание на конечного бенефициарного владельца "Setanta", чей бизнес до сих пор работает на территории Беларуси. Такими позорными и незаконными действиями отдельные субъекты футбола не заставят нас молчать. "Рух" обратится в киберполицию, чтобы все причастные к этому понесли справедливое наказание.

Понимаем, что кто-нибудь из кабинетов из переулка на Лабораторной не хочет видеть "Рух" в украинском футболе. Мы самобытный, современный клуб, стоящий на стороне правды, умеем и будем отстаивать свои интересы до конца. Уверяем, эта ситуация будет иметь гораздо более широкий и глубокий резонанс, чем это себе представляют некоторые чиновники из Дома футбола", - говорится в заявлении на официальной странице ФК "Рух" в Фейсбуке.

Напомним, в среду, 23 августа в матче первого тура чемпионата Украины по футболу "Рух" встречался с харьковским "Металлистом". Игра завершилась победой харьковчан со счетом 2:1.

Матч "Рух" - "Металлист" не смогли посмотреть болельщики в прямом эфире, поскольку УПЛ заблокировала бесплатную трансляцию этого поединка на YouTube.

Ранее аналогичная ситуация произошла с трансляцией матча "Заря" - "Ворскла" в YouTube на площадках 1+1 media. В компании прокомментировали инцидент так: "Трансляция матча проходила в легальный способ, ведь 1+1 media имеет все необходимые права на показ контента. В свою очередь, мы подали встречную апелляцию, предоставив все необходимые юридические документы. По правилам YouTube, она будет рассмотрена в течение 14 дней".

В свою очередь, 1+1 media напоминает, что имеет все необходимые права на показ матчей УПЛ с участием ФК "Динамо" Киев, "Днепр-1", "Заря", "Металлист", которые футбольные клубы передали вещателю по собственной инициативе. "Мы разделяем миссию ФК сделать футбол доступным и бесплатным к просмотру, ведь в этот сверхсложный время мы все должны объединяться! Слава Украине!", - комментируют в 1+1 media.

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