"Ювентус" составит конкуренцию "Байеру" в борьбе за Михаила Мудрика.

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к футболисту донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Михаилу Мудрику.

Руководство именитого итальянского клуба подыскивает пути для омоложения и усиления команды и вингер украинской команды, по их мнению, подходит на эту роль.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, "Юве" рассматривает кандидатуру 21-летнего украинца для усиления атаки наряду с Доменико Берарди из "Сассуоло" и Филиппом Костичем из "Айнтрахта".

Стоит отметить, что для подписания Мудрика "Ювентусу" нужно выиграть конкуренцию у "Байера". Немецкий клуб уже согласовал условия контракта с футболистом и даже сделал официальное предложение "Шахтеру" по трансферу вингера "горняков".

В прошлом сезоне Мудрик сыграл в 19 матчах "Шахтера", забив два мяча и отдав девять результативных передач. В июне Михаил дебютировал за сборную Украины в официальных матчах.

"Ювентус" в прошлом сезоне занял четвертое место в Серии А и вышел в Лигу чемпионов.

Добавим, что "Ювентус" является самым титулованным клубом в Италии. За свою историю туринцы завоевали 68 титулов, из которых 36 побед в Серии А, 13 Кубков Италии, 8 побед в Суперкубке Италии, 2 в Лиге чемпионов и другие трофеи.

Михаил Мудрик: карьера