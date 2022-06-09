Туринский "Ювентус" проявляет интерес к футболисту донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Михаилу Мудрику.
Руководство именитого итальянского клуба подыскивает пути для омоложения и усиления команды и вингер украинской команды, по их мнению, подходит на эту роль.
Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, "Юве" рассматривает кандидатуру 21-летнего украинца для усиления атаки наряду с Доменико Берарди из "Сассуоло" и Филиппом Костичем из "Айнтрахта".
Стоит отметить, что для подписания Мудрика "Ювентусу" нужно выиграть конкуренцию у "Байера". Немецкий клуб уже согласовал условия контракта с футболистом и даже сделал официальное предложение "Шахтеру" по трансферу вингера "горняков".
В прошлом сезоне Мудрик сыграл в 19 матчах "Шахтера", забив два мяча и отдав девять результативных передач. В июне Михаил дебютировал за сборную Украины в официальных матчах.
"Ювентус" в прошлом сезоне занял четвертое место в Серии А и вышел в Лигу чемпионов.
Добавим, что "Ювентус" является самым титулованным клубом в Италии. За свою историю туринцы завоевали 68 титулов, из которых 36 побед в Серии А, 13 Кубков Италии, 8 побед в Суперкубке Италии, 2 в Лиге чемпионов и другие трофеи.
Михаил Мудрик: карьера
- Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В первой команде "горняков" он дебютировал в октябре 2018 года.
- С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "Шахтера".
- Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В прошлом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".
- Михаил владеет замечательной техникой и дриблингом, за что ему дали прозвище "украинский Неймар". Болельщики "Реала" аплодировали Мудрику после игры на "Сантьяго Бернабеу" с "Шахтером".
- В составе "Шахтера" Мудрик сыграл 26 матчей, в которых забил два гола и отдал 9 результативных передач.
- Контракт Мудрика с "Шахтером" рассчитан до конца 2026 года.