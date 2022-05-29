Марсело провел в мадридском клубе более 15 лет.

34-летний бразильский защитник Марсело объявил об уходе из мадридского "Реала".

Легендарный футболист признался, что уходит с радостью.

"Эмоции зашкаливают, ведь это был мой последний матч в "Реале". Но я очень счастлив. Это не печальный день - наоборот, я ухожу с радостью.

В Мадриде я сделал все, что должен был. Я провел 15 с половиной лет в лучшем клубе мира", - цитирует бразильца Marca.

Контрактное соглашение Марсело с клубом истекает летом этого года.

Напомним, Марсело играл за "Реал" с 18 лет. За 15 лет в клубе он выиграл 25 трофеев. Он является рекордсменом клуба по количеству трофеев.

Предыдущий рекорд принадлежал Франсиско Хенто, который выиграл 23 трофея с "Реалом".

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0. Это 14-я победа "Реала" в Лиге чемпионов.

Весь финал ЛЧ-2022 Марсело провел на скамейке, как и большую часть сезона-2021/22 - конкуренцию у постаревшего бразильца выиграл Ферлан Менди.

Марсело: достижения в карьере