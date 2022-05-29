34-летний бразильский защитник Марсело объявил об уходе из мадридского "Реала".
Легендарный футболист признался, что уходит с радостью.
"Эмоции зашкаливают, ведь это был мой последний матч в "Реале". Но я очень счастлив. Это не печальный день - наоборот, я ухожу с радостью.
В Мадриде я сделал все, что должен был. Я провел 15 с половиной лет в лучшем клубе мира", - цитирует бразильца Marca.
Контрактное соглашение Марсело с клубом истекает летом этого года.
Напомним, Марсело играл за "Реал" с 18 лет. За 15 лет в клубе он выиграл 25 трофеев. Он является рекордсменом клуба по количеству трофеев.
Предыдущий рекорд принадлежал Франсиско Хенто, который выиграл 23 трофея с "Реалом".
Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0. Это 14-я победа "Реала" в Лиге чемпионов.
Весь финал ЛЧ-2022 Марсело провел на скамейке, как и большую часть сезона-2021/22 - конкуренцию у постаревшего бразильца выиграл Ферлан Менди.
Марсело: достижения в карьере
- Марсело выступал за "Реал" с 2007 года. За это время он провел 545 матчей за клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и сделал 103 результативные передачи.
- Бразилец шесть раз побеждал в чемпионате Испании, дважды брал Кубок Испании, пять раз - Суперкубок Испании, пять раз - Лигу чемпионов, трижды - Суперкубка УЕФА, а также четыре раза выигрывал Клубный чемпионат мира.
- В составе сборной Бразилии Марсело сыграл 58 матчей, в которых забил шесть голов.