Анатолий Трубин вспомнил времена процветания Донецка.

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин вспомнил начало войны на Донбассе и как он покидал родной дом. 20-летний футболист рассказал, каким был Донецк до начала вооруженного конфликта.

Об этом стало известно из интервью Анатолия для YouTube-канала vZbirna.

"Когда все произошло, то мне было 14 лет. В тот момент мы полетели на турнир с командой в Италию. Мы летели через Киев и Борисполь, а когда возвращались мы уже видели блокпосты, нас проверяли. Тогда месяц или еще больше вообще никто ничего не знал, потому что просто не было никакой информации и мы ничего не знали", - сказал Трубин.

"Я поехал в деревню в Днепропетровскую область, и мне позвонили и сказали если вы хотите играть в "Шахтере", то мы собираемся в Счастливом, я и начал собирать вещи. Там говорили, что из Мариуполя всех донецких будут отвозить, но потом все изменилось, и я помню, как мне пришлось самому в Киев из Мариуполя на поезде ехать. Вроде тогда я одним из последних приехал. Помню, что мой возраст уже собрался и они сыграли игру, и только потом я приехал", - добавил Анатолий.

"Сейчас в Донецке у меня живут бабушка, дедушка, мамина сестра родная, дядя, двоюродный брат и крестная. Мама недавно только переехала в Киев, в декабре 2020. А так получается все остались там".

"Я скучаю именно по тому Донецку, который был до войны. Он был процветающим, буквально жил, а не как сейчас, выживает. Он реально процветал. Мне тогда, если честно, еще было все равно, я был маленьким и мало что понимал. Ну а когда я вот последний раз приезжал, то даже люди стали не такими как раньше, все уже грустные такие. Раньше были веселые, от всех веяло добром, а сейчас я этого уже не чувствовал".

"Когда был в Донецке в последний раз? Это было зимой, в конце 2019 года. Я Новый год там отпраздновал, 2020 и все. То есть более года назад. Мы всегда собираемся семьей: либо у нас, либо у тети, либо у бабушки и празднуем. А такого, чтобы мы куда-то ехали, такого у нас не было", - завершил мысль Трубин.

Анатолий Трубин: прогресс в "Шахтере"

20-летний Трубин является воспитанником "Шахтера", а за первую команду "горняков" дебютировал 26 мая 2019 года в матче с "Мариуполем".

В сезоне 2020-2021 Трубин стал основным вратарем команды, вытеснив из состава Андрея Пятова.

В пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов 2020-2021 Трубин трижды сумел сохранить свои ворота сухими. По итогам матча с "Реалом" он был включен в символическую сборную недели в ЛЧ.

Сейв Трубина был включен в число лучших сейвов ЛЧ 2020-2021.

Трубин является самым дорогим украинским вратарем. Transfermarkt оценил его в 8 миллионов евро.

Автор: Артем Будрин