Йозуа Киммих сейчас находится на самоизоляции.

Лидер полузащиты мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих инфицировался коронавирусом. 26-летний хавбек отправился на самоизоляцию и потеряет 384 тысячи евро.

Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Дело в том, что Киммих отказался сделать вакцинацию от COVID-19. Свое решение Йозуа аргументировал желанием лучше узнать о долгосрочных последствиях получения прививок. Впрочем, в соответствии с немецким законодательством "Бавария" имеет право не платить футболисту зарплату за время его пребывания на карантине, поскольку он добровольно не принял вакцину.

Киммих будет на больничном по меньшей мере семь дней. За это время он заработал бы 384 тысячи евро.

Йозуа Киммих: главное

Киммих признавался лучшим игроком Бундеслиги в сезоне 2017/18.

За "Баварию" Йозуа в 11 матчах текущего сезона Бундеслиги забил три мяча.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Киммиха в 90 миллионов евро - он самый дорогой игрок "Баварии".

Автор: Артем Будрин