Мехди Тареми / фото ФК Порту
Уже скоро состоится церемония награждения The Best и ФИФА огласила имена трех футболистов, которые претендуют на премию Пушкаша - награду за лучший гол по итогам 2021 года.
Об этом сообщает официальный Твиттер ФИФА.
На главный приз претендуют:
- Гол форварда сборной Чехии и немецкого "Байера" Патрика Шика, который он забил ударом с центра поля во время матча Евро-2020 против Шотландии.
- Забитый через себя гол нападающим "Порту" Мехди Тареми в матче Лиги чемпионов с "Челси".
- А также гол полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Ламела, который он забил "рабоной" в ворота "Арсенала" в 14-м туре АПЛ, при этом мяч прошел между ног защитника "канониров".
Видео голов:
— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 4, 2022
Имя победителя назовут 17 января 2022 года в рамках церемонии вручения наград от ФИФА, которая состоится в швейцарском Цюрихе.
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- На награду лучшему футболисту претендуют одиннадцать игроков.
- Победителей определят путем голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также приглашенных экспертов и фанатов.
- Голосование началось 22 ноября и продлилось до 10 декабря включительно.
Лучший футболист года по версии ФИФА: предыдущие победители
- Награда "The Best FIFA Football Awards" вручается с 2016 года. Она является продолжением премии "Золотой мяч ФИФА", но без участия журнала "France Football", который вручает свою премию.
- Дважды ее обладателем становился Криштиану Роналду, по разу - Лука Модрич и Лионель Месси.
- В прошлом году этот список дополнил Роберт Левандовски.