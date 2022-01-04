Стали известны номинанты на звание лучшего гола в 2021 году.

Уже скоро состоится церемония награждения The Best и ФИФА огласила имена трех футболистов, которые претендуют на премию Пушкаша - награду за лучший гол по итогам 2021 года.

Об этом сообщает официальный Твиттер ФИФА.

На главный приз претендуют:

Гол форварда сборной Чехии и немецкого "Байера" Патрика Шика, который он забил ударом с центра поля во время матча Евро-2020 против Шотландии.

Забитый через себя гол нападающим "Порту" Мехди Тареми в матче Лиги чемпионов с "Челси".

А также гол полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Ламела, который он забил "рабоной" в ворота "Арсенала" в 14-м туре АПЛ, при этом мяч прошел между ног защитника "канониров".

Видео голов:

— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 4, 2022

Имя победителя назовут 17 января 2022 года в рамках церемонии вручения наград от ФИФА, которая состоится в швейцарском Цюрихе.

Читайте также Самый дорогой футболист мира сделал заявление относительно своего будущего Лучший футболист года по версии ФИФА: что нужно знать

На награду лучшему футболисту претендуют одиннадцать игроков.

Победителей определят путем голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также приглашенных экспертов и фанатов.

Голосование началось 22 ноября и продлилось до 10 декабря включительно.

Лучший футболист года по версии ФИФА: предыдущие победители